Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21,8 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Bolu'da aşırı soğuk meydana geldi.

EKSİ 21.8 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru oldu.

Bolu, sıfırın altında 21,8 dereceyi gördü İZLE









