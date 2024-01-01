Bolu'da 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde 142 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere 48 bin 325 lira cezai işlem uygulandı.

İHA

Bolu' da Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mudurnu-Akyazı ve Mudurnu-Bolu karayollarında denetim yapıldı.

142 araç denetlendi

Yeni yılın ilk akşamında 142 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler, Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında denetim yapan ekiplere takıldı.

Ekipler tarafından yapılan alkol denetiminde 2 alkollü sürücü hakkında işlem yapılarak, 9 bin 160 lira para cezası kesildi.

Toplam 48 bin 325 lira ceza kesildi

Ayrıca 7 araca da diğer maddelerden dolayı 39 bin 165 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç ise denetimler neticesinde trafikten menedildi.

Bolu’dan gelen bir vatandaş, denetimlerin yerinde olduğunu ve gerekli olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)