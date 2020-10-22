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    Bolu'da 2 polise maske cezası

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bolu ziyareti kapsamında görevli olan 2 trafik polisine maske takmadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.
    • AA
    • 22.10.2020 - 13:11
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    Bolu'da 2 polise maske cezası

    Bolu Valiliğinde gerçekleştirilen turizm toplantısına katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy için alınan güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda emniyet mensubu da görevlendirildi.

    Bu sırada İl Emniyet Müdürü Adnan Erdoğan, görev alan iki polis memurunun maskesiz olduğunu fark etti.

    TELSİZDEN TALİMAT VERDİ

    Erdoğan, telsizden anons yaparak, maskesiz görev alan personel hakkında gerekli yasal işlemin yapılması talimatını verdi.

    Aldığı talimat sonrası bahse konu personelin yanına giden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü, 2 trafik polisine maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

    Bolu

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