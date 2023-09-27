Bolu'da 20 yaşındaki genç kız bıçakla yaralandı: 1 gözaltı Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde evinde bıçakla yaralanan 20 yaşındaki K.P. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İHA

Bolu'da gece saatlerinde Sağlık Mahallesi Acun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda, evin mutfağında bıçakla ekmek kesen 20 yaşındaki K.P. bilinmeyen bir nedenle karnından yaralandı.

Apartmandan gelen bağrışma sesi üzerine mahalle sakinleri sokağa çıktı. K.P. ile aynı evde bulunan Y.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde geniş çaplı inceleme

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı K.P., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı.

Yere düşen ekmek bıçağı ile yaralandığı iddiası Yere düşen ekmek bıçağıyla yaralandığı iddia edilen olayla ilgili olarak K.P. ile aynı evde bulunan Y.K. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)