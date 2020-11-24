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    Bolu'da amcasından kalan mağazadaki ürünleri bağışladı

    Bolu'da yaşayan Tuğçe Beşlioğlu, ölen amcasından kalan 30 yıllık mağazadaki giyim eşyalarını, hatırasını yaşatmak amacıyla hayır kurumlarına bağışladı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 17:28
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    Bolu'da amcasından kalan mağazadaki ürünleri bağışladı

    Bolu'nun merkez Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Güler 1 İş Hanı'nda giyim mağazası işleten Ahmet Beşlioğlu, nisan ayında yaşamını yitirdi.

    Ahmet Beşlioğlu'nun ölümünden sonra yeğeni Tuğçe Beşlioğlu, mağazadaki giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdi.

    YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

    Amcasının hatırasını yaşatmak için böyle bir karar aldığını belirten Beşlioğlu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ile Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu ile huzurevleri yetkililerine haber verdi.

    Tuğçe Beşlioğlu, 30 yıldır hizmet verilen mağazadaki eşyaları tek tek raflarından indirerek, kurum yetkililerine teslim etti.

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    Bolu da amcasından kalan mağazadaki ürünleri bağışladı #5

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