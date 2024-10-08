Bolu'da arı kovanlarına dadanan ayılara elektrikli tel engeli Bolu'da bir arı üreticisinin kovanlarının etrafına kurduğu elektrikli tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveören köyünde arıcılık yapan Erhamin Koç, arı kovanlarını ayılardan korumak için kovanların etrafını elektrikli tellerle çevreledi. Gece saatlerinde ormandan gelen üç ayı, ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmaya çalıştı.

ÇARPILAN AYILAR GERİ ÇEKİLDİ

Ancak Koç'un aldığı elektrikli tel önlemi sayesinde ayılar kovanlara ulaşamadı. Elektrikli tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları uzaklaştırdı. Kovanlara yaklaşamayan ayılar, ormana geri dönerken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)