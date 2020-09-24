Belediyede çalışan Şehmuz Çelik, vezneci arkadaşlarını uyardıktan on dakika sonra basım hatalı 10 lira ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Bolu’da, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü abone sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik (42), beraber görev yaptığı arkadaşlarına hatalı ya da sahte paralara karşı uyarıda bulundu.

Çelik, arkadaşlarını uyardıktan kısa süre sonra bozulan para sayma makinesini denemek için bir miktar parayı alarak makineye koydu.

HATALI PARAYA DENK GELDİ, ŞOK OLDU

Makine, sayılan paralardan 10 lirayı sahte para haznesine attı. Parayı eline alarak incelene Şehmuz Çelik, paranın sahte değil, basım hatalı olduğunu fark etti.

Paranın sağ üst köşesindeki 1’in yanında sıfırın basılmadığını gören Çelik, arkadaşlarını uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin hatalı parayla karşılaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Bolu'da arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla kendisi karşılaştı ViDEO

"ÇOCUKLARIMA MİRAS KALACAK"

Kendisinin de para koleksiyonu yaptığını ve hatalı basılan 10 lirayı çocuklarına miras olarak bırakacağını söyleyen Şehmuz Çelik, “Biz arkadaşlarla bunun 10 dakika önce muhabbetini yapmıştık ve böyle bir şeyin direkt karşıma çıkması beni çok şaşırttı. Paranın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki maddi olarak bir değeri yok ama arkadaşlarla yaptığımız muhabbetten sonra manevi değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendim de para koleksiyonu yapıyorum. Bunu da onların arasına saklayıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum” dedi.