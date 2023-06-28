Bolu'da bayram namazına gelemeyenlere sulu şaka Mudurnu ilçesi Munduşlar köyü muhtarı, bayram namazına kalkamayanları buz gibi suya attırdı.

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İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı.

Namaza gelmeyenleri buz gibi suya attırdı

Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu. Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Namaza kalkamayanları ıslatarak cezalandırdık"

Köy Muhtarı Hakkı Yiğit,

Bayram namazına gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik.

dedi.