Bolu'da yol verme kavgası: Silah çekti diyerek otomobilin önünde bekledi Bolu'da yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı otomobil sürücüsü A.Ö.’nün kendisine silah çektiğini iddia eden B.A., aracın önünde bekleyip, polise haber verdi. Tartışma polisin gelmesiyle son bulurken, birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

DHA Bolu'da yaşanılan yol verme kavgası, polisin gelmesiyle sonlandı.. Sabah saatlerinde İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan A.O., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya B.A.’ya iddiaya göre yol vermedi. Bu nedenle A.O. ile B.A. arasında tartışma çıktı. Kendisine silah çektiğini iddia ederek aracın önünde bekledi Tartışma sırasında sürücünün kendisine silah çektiğini öne süren B.A., polise haber verip, otomobilin önünde beklemeye başladı. Birbirinden şikayetçi oldular Bu sırada çevredekiler, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma polisin gelmesiyle son buldu. A.O., gelen ekibe, emekli polis olduğunu, iddia edildiği gibi silah çekmediğini söyledi. Birbirinden şikayetçi olmaları üzerine taraflar, polis merkezine götürüldü. Tartışma nedeniyle yol yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.