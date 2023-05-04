Bolu'da yol verme kavgası: Silah çekti diyerek otomobilin önünde bekledi
DHA

Bolu'da yaşanılan verme kavgası, polisin gelmesiyle sonlandı..

Sabah saatlerinde İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda, otomobiliyle seyir halinde olan A.O., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya B.A.’ya iddiaya göre yol vermedi.

Bu nedenle A.O. ile B.A. arasında tartışma çıktı.

Kendisine silah çektiğini iddia ederek aracın önünde bekledi

Tartışma sırasında sürücünün kendisine silah çektiğini öne süren B.A., polise haber verip, otomobilin önünde beklemeye başladı.

Birbirinden şikayetçi oldular

Bu sırada çevredekiler, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma polisin gelmesiyle son buldu. A.O., gelen ekibe, emekli polis olduğunu, iddia edildiği gibi silah çekmediğini söyledi. Birbirinden şikayetçi olmaları üzerine taraflar, polis merkezine götürüldü.

Tartışma nedeniyle yol yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol verme tartışmasında yaya ile kendisine silah çektiğini öne süren sürücü, karşılıklı şikayetçi oldu #2
Yol verme tartışmasında yaya ile kendisine silah çektiğini öne süren sürücü, karşılıklı şikayetçi oldu #3
Yol verme tartışmasında yaya ile kendisine silah çektiğini öne süren sürücü, karşılıklı şikayetçi oldu #4
Yol verme tartışmasında yaya ile kendisine silah çektiğini öne süren sürücü, karşılıklı şikayetçi oldu #5