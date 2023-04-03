Bolu'da bir kişi sattığı sincapları otobüsle götürürken yakalandı Bolu'da TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda satışı yapılarak İstanbul'a gönderildiği belirlenen 8 sincap bulundu. Sincaplar koruma altına alınırken, 3 kişiye 21 bin 800'er lira para cezası uygulandı

DHA Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otobüste, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet tahta kafes içerisinde 8 sincap bulundu. Sattığı sincapları teslim etmeye götürürken yakalandı Sincapların otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G.'ye ait olduğu belirlendi. Ş.G.'nin sincapları İstanbul'da yaşayan H.A. ile F.A.'ya sattığı ve teslimat için götürdüğü ortaya çıktı. Toplam 21 bin 800'er lira idari para cezası uygulandı Sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, söz konusu kişilere 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 21 bin 800'er lira idari para cezası uygulandı.