Bolu'da bir kişi vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı
Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otobüste vücuduna sarılı halde 510 gram metamfetamin ile yakalanan M.Y. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 05.01.2022 - 17:27
- Güncelleme : 05.01.2022 - 17:37
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
DURDURULAN OTOBÜSTE ÜZERİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan otobüste bulunan M.Y.’nin vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.