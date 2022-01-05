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    Bolu'da bir kişi vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

    Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otobüste vücuduna sarılı halde 510 gram metamfetamin ile yakalanan M.Y. (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:37
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    Bolu'da bir kişi vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    DURDURULAN OTOBÜSTE ÜZERİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

    Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan otobüste bulunan M.Y.’nin vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamin ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan  M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bolu da bir kişi vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı #1


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