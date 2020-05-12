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    Bolu'da bisiklet hırsızı polise yakalandı

    Çaldığı bisikleti internetten satan hırsız, kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 14:11
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    Bolu'da bisiklet hırsızı polise yakalandı

    Bolu'da, ocak ayından itibaren apartman ve evlerin önünden 16 bisiklet çalındı.

    Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bisikletleri çalan şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi.

    HIRSIZIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Farklı günlerdeki hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve şapkalı şüphelinin Z.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

    Şüphelinin çaldığı bisikletleri internet üzerinden Düzce'de sattığını belirmesi üzerine kendisini müşteri olarak tanıtan ekipler, şüpheli ile iletişime geçti.

    Bolu'da bisiklet hırsızı polise yakalandı ViDEO

    ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Z.K. de bisikleti müşteri sandığı polise satmaya çalışırken yakalandı.

    Gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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