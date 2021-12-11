14 Burda AVM’deki bir kafede bitişikte bulunan inşaat çalışmaları nedeniyle çökme yaşandı. Kafenin kapalı olması, yaşanacak bir faciayı önledi.

Bolu'da Paşaköy mevkiinde bulunan 14 Burda AVM’de meydana gelen çökme etrafa dehşet saçtı.

Alışveriş merkezinin bitişiğinde bulunan arazide 3 ay önce rezidans yapımı için inşaat çalışması başlatıldı.

Bolu'da bulunan bir AVM'deki kafe çöktü VİDEO

ÇATLAKLAR BÜYÜYÜNCE ÇÖKME GERÇEKLEŞTİ

İnşaat çalışmasının başlamasından kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafeteryada çatlaklar oluştuğu görüldü. Çatlakların büyümesi ve ayrılmalar yaşanması üzerine kafeterya yetkilileri olabilecek tehlikeye karşı iş yerini kapatma kararı aldı.

KAFENİN KAPALI OLMASIYLA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yaklaşık 2 aydır kapalı bulunan kafeteryada akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Kapalı olması sebebiyle içinde müşterilerin bulunmadığı kafede facianın eşiğinden dönülürken, çökme anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"İNSANLAR İÇİNDE OLABİLİRDİ"

İnşaatın durması için yargıya başvurduklarını söyleyen İşletme Müdürü Ferhat Aydoğdu, "İnşaat 3 ay önce başladı. Biz 2 aydır kapalıyız. Yaklaşık 30 çalışan vardı. Mecburen işçileri çıkarmak zorunda kaldık. Kapalı olmamızın sebebi inşaatın önlem almaması. Burayı kapatmasaydık insanlar da içinde olabilirdi. Ayrılmalar meydana gelmişti.





"MAHKEMEYE BAŞVURDUK AMA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI"

İlk çökme bugün oldu. 1 aydır çatlamalar başlamıştı. Biz mahkemeye başvurarak inşaatı durdurma kararı aldık ama herhangi bir önlem alınmadı. Çökme alanının altında toprak yokken inşaatta çalışmalar hala devam ediyor. Açık olsaydı facia yaşanırdı. Hem bizden hem inşaat yönünden can kaybı olabilirdi" dedi.