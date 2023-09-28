Bolu'da Büyüksu Deresi’ne pikapla uçtular: 1 ölü, 3 yaralı Bolu’da Büyüksu Deresi’ne uçan pikap içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi meydana gelen kazada yaralandı.

İHA

Bolu'da gece saatlerinde Köprücüler Köyü yolu üzerinde bulunan Büyüksu Deresi’nde, Köprücüler Köyü yolu üzerinde seyreden sürücüsünün adı henüz tespit edilemeyen 34 GDT 361 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Büyüksu Deresi’ne uçtu.

Dereye uçan araçta bir kişi öldü

Araçta bulunan Murat Sınmaz hayatını kaybederken, Ebubekir Çalışkan, Furkan Bülbül ve Serhan Aslandoğdu yaralandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Ebubekir Çalışkan ve Furkan Bülbül kendi imkanları ile pikaptan çıktı.

Serhan Aslandoğdu, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Murat Sınmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada pikap hurdaya döndü. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)