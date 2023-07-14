Bolu’da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Bolu'da Paşaköy Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde, Eski İstanbul Caddesi üzerinden şehir merkezine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 14 ABZ 271 plakalı motosiklet ile 2. Sokak’tan karşıya geçmek isteyen T.Ö. idaresindeki 14 DR 420 plakalı cip çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü yaralandı
Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan O.G. motosiklet üzerinden yola savrularak yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince O.G.’nin ilk müdahalesi yapıldı ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.