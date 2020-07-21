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    Bolu’da derede mahsur kalan inek kurtarıldı

    Su içmek için indiği dereye düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kepçeye bağlanan halat ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 16:07
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    Bolu’da derede mahsur kalan inek kurtarıldı

    Bolu'nun Örencik köyünde bulunan Ilıcakınık Deresi çevresinde otlayan inek, su içtiği sırada dereye düştü.

    İneğin vücudunun tamamen suyun içinde kaldığını gören sahibi Mehmet Arslan, eşinin de yardımıyla ineğini kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayakları çamura saplanan ineği kurtarmak için çalışma başlattı.

    Suya batan ineği halatla bir iş makinesine bağlayan itfaiye ekipleri, sudan çıkararak sahibine teslim etti.

    Bolu’da dereye düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

    Bolu’da derede mahsur kalan inek kurtarıldı #1

    Bolu’da derede mahsur kalan inek kurtarıldı #2

    Bolu’da derede mahsur kalan inek kurtarıldı #3

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