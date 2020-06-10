Bolu’da doğal gaz borusu patladı

Bolu'da alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldan düşen asfalt parçası, doğal gaz borusunu patlatında sokağın sakinleri panile dışarı çıktı.

Bolu'da Borazanlar mahallesi Gelincik sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldaki büyük bir asfalt parçası doğal gaz hattının geçtiği borunun üzerine düştü.

VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Asfaltın düştüğü borunun büyük bir gürültüyle patlaması üzerine sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.

HAT KESİLDİ, SIZINTI ÖNLENDİ

Patlayan doğal gaz borusunda yoğun sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğal gaz acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, doğal gaz hattını keserek sızıntıyı önledi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, doğal gaz borusunun patladığı yere gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından doğal gaz acil ve belediye yetkilileri kazıyı yapan müteahhit firma hakkında tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.