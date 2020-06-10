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- Bolu’da doğal gaz borusu patladı
Bolu’da doğal gaz borusu patladı
- İHA
- 10.06.2020 - 05:55
Bolu'da Borazanlar mahallesi Gelincik sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldaki büyük bir asfalt parçası doğal gaz hattının geçtiği borunun üzerine düştü.
VATANDAŞLAR PANİKLE DIŞARI ÇIKTI
Asfaltın düştüğü borunun büyük bir gürültüyle patlaması üzerine sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.
HAT KESİLDİ, SIZINTI ÖNLENDİ
Patlayan doğal gaz borusunda yoğun sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğal gaz acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, doğal gaz hattını keserek sızıntıyı önledi.
BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, doğal gaz borusunun patladığı yere gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından doğal gaz acil ve belediye yetkilileri kazıyı yapan müteahhit firma hakkında tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.