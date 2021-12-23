Bolu'da doktora saldıran şahıs tutuklandı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıra beklemek istemediği için doktora saldıran şahıs, tutuklandı.
- AA & Ensonhaber
- 23.12.2021 - 21:19
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşinin yanında gelen şahıs sıra beklemek istemediği için doktora saldırmış, doktorun burnunu kıran şahsa 'Beyaz kod' verilmişti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olay sonrası hakkında işlem başlatılan şahıs, tutuklandı.
Tutuklanma haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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