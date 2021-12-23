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    Bolu'da doktora saldıran şahıs tutuklandı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıra beklemek istemediği için doktora saldıran şahıs, tutuklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.12.2021 - 21:19
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    Bolu'da doktora saldıran şahıs tutuklandı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşinin yanında gelen şahıs sıra beklemek istemediği için doktora saldırmış, doktorun burnunu kıran şahsa 'Beyaz kod' verilmişti.

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Olay sonrası hakkında işlem başlatılan şahıs, tutuklandı.

    Tutuklanma haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

    Bolu da doktora saldıran şahıs tutuklandı #1

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    Bolu da doktora saldıran şahıs tutuklandı #4

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