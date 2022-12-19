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    Bolu’da geçen hafta 6 bin öğrenci okula gitmedi

    Soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta 6 bin öğrencinin okula gitmediğini açıklayan Bolu Valisi, “Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Çocuklar, maske takabilir” dedi.
    • 19.12.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:41
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    Bolu’da geçen hafta 6 bin öğrenci okula gitmedi

    Bolu’da havalar soğudu, soğuk algınlığı vakaları arttı.

    Kentte en çok da öğrenciler soğuktan etkilendi.

    6 bin öğrenci, geçen hafta hastalık nedeniyle okula gitmedi.

    “Okulların tatil edilmesi uygun değil”

    Okulları tatil edecek vaka sayısına ulaşılmadığını belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Kış sezonuna girdiğimiz için hava değişimi var; havalar soğuyor. Griple alakalı artışlar devamlı beklenen bir şey. İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bu noktada Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme yaptık. Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık.” dedi.

    Bolu’da geçen hafta 6 bin öğrenci okula gitmedi #1

    Okula gitmeyen öğrenci sayısı 6 bini buldu

    Vali Kılıç, bazı öğrencilerin de tedbir amaçlı okula gönderilmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    “Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum. Bu dönemlerde, bu tip hastalıklar nedeniyle gelmeyen öğrenciler olur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bizde 47-48 bin öğrencimiz var. Burada da okula gelmeyen 6 bin civarında bir öğrenci var.

    Bolu’da geçen hafta 6 bin öğrenci okula gitmedi #2

    “Çocuklar maske takabilir”

    Bazılarını veliler tedbir amaçlı göndermiyor, bazılarıysa grip olmuş. Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Şu noktada daha çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur. Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Semptom gösteren ya da tedbir almak isteyen çocuklar, maske takabilir.”

    Bolu’da geçen hafta 6 bin öğrenci okula gitmedi #3


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