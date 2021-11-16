Bolu'da gerçekleşen yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü

Mudurnu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yayılmasının ardından çevredeki kümese de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdüğünü bildirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangın, etrafa kısa sürede dehşet saçtı.

Göllüören köyünde, Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, alvler bir anda yükselmeye başladı.

KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangından hızla yayılan alevler, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı.

Olay yerine Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında Mustafa Korkmaz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer ev ve yapılar ise hasar gördü.

Tavuk kümesinde de büyümeyen yangında tavuklar zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.