Haberler

İç Haber

Bolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece

Bolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de günün en soğuk ili eksi 29,7 derece ile Bolu oldu.