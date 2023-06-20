Bolu'da hurdaya dönen otomobilin içinden çıkan sürücü, kaçtı Bolu’da gece saatlerinde D-100 karayolunun yan yoluna giren otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, aracın ön camını kırarak olay yerinden kaçtı.

İHA

Bolu'da yaşanılan olayda, trajikomik bir olay yaşandı..

Gece saatlerinde D-100 karayolunun Ankara istikametinde Adliye Sarayı mevkiinde meydana gelen olayda, D-100 karayolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DY 017 plakalı otomobil, yan yola girerek sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarparak ilerledi, 30 metre ileride ise takla attı. Hurdaya dönen araç içerisinden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Alkollü olduğu iddia edildi

Sürücünün alkollü olduğu ve başka bir aracın olay yerine gelerek sürücüyü aldığı iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yan yolu trafiğe kapattı.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde olmamasından kaynaklı, merkeze dönüş yaparken, itfaiye ekipleri ise yan yatan aracın elektrik bağlantısını söktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.