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Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası

Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası

Bolu'da narkotik köpeği Sezar, bir şüphelinin iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladı. Uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezası verildi.