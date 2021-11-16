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    Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası

    Bolu'da narkotik köpeği Sezar, bir şüphelinin iç çamaşırında 291,56 gram eroin yakaladı. Uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezası verildi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 18:29
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    Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

    Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araç ve sürücü Abdullah Ö. (32) üzerinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı.

    İÇ ÇAMAŞIRINDAN 291,56 GRAM EROİN ÇIKTI

    Narkotik köpeğinin sürücü Abdullah Ö.’ye tepki vermesinin ardından şahıs üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına 6 paket halinde gizlenmiş 291,56 gram eroin ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Abdullah Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bolu da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası #1

    UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu madde ticareti suçundan" tutuklu yargılanan Abdullah Ö., “Bu maddeyi kullanmak için yanımda bulundurdum. Kullanımının kolay olması için paketler halinde muhafaza ediyordum. Cezaevindeyken babamı kaybettim. Annem de rahatsızdır. Bu hususlar göz önünde alınarak beraatimi, aksi durumda ceza ile birlikte tahliyemi talep ederim” dedi.

    12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE 25 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Mahkeme heyeti, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının kullanım sınırları üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Abdullah Ö.’nün 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Bolu da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası #2

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