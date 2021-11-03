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Bolu'da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu

Bolu'da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu

Küçükberk Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evi kül etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.