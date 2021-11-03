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    Bolu'da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu

    Küçükberk Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evi kül etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise, yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.
    • İHA
    • 03.11.2021 - 02:55
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    Bolu'da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu

    Bolu'nun Küçükberk Mahallesi'nde meydana gelen yangın, etrafa dehşet saçtı.

    Rafiye Çalışkan’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Bolu da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu #1

    ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 katlı evi tamamen etkisi altına aldı.

    Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Bolu da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu #2

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan Çalışkan’a ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Yangın sırasında evde bulunan ve dumanlardan hafif şekilde etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

    Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Bolu da iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonucunda kül oldu #3

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