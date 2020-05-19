Bolu'da ikinci kez kaçak avlanan şahsa para cezası

Taşlıyayla Göleti'nde kaçak avlanırken, ikinci defa ekiplere yakalanan şahsa 39 bin 971 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da jandarma ekipleri, 4 Mayıs'ta 'usulsüz yöntemler ve dönem dışı avcılık' yaptığı gerekçesiyle yakalayıp, 10 bin 894 lira ceza uyguladığı Alaattin Bal'ın, tekrardan Düzce'den gelerek, Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde kaçak avcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Alaattin Bal'ı balık avlarken suçüstü yakaladı.

BALIK AVLAMAYA YÖNELİK MALZEMELER BULUNDU

Ekipler tarafından gözaltına alınan Bal'ın aracında yapılan aramada; piyasa değeri 20 bin lira olan, 1000 kilo ağırlığındaki 200 sazan balığı, 1 şişme bot, 2 bin metrelik ağ ele geçirildi.

Balıklar ve malzemeler, Seben Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TOPLAM 50 BİN 865 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Alaattin Bal'a, 'Su Ürünleri Kanunu' kapsamında 16 bin 700 lira idari para cezası, ikinci defa yakalanması nedeniyle ikiye katlanarak 33 bin 400 lira olarak uygulandı.

Bal'a ayrıca 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında 3 bin 421 lira idari trafik para cezası, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası da kesildi.

Tek günde 39 bin 971 TL para cezası uygulanan Alaattin Bal'a 15 günde toplam 50 bin 865 TL ceza kesilmiş oldu.