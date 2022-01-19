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    Bolu'da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti

    Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte olumsuzluk trafikte olumsuzluk yaşanmasın diye, Jandarma ekipleri sürücülerin araçlarına zincir takmasına yardım etti.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 22:34
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    Bolu'da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti

    Bolu’da, gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

    Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri önemli güzergahlarda denetimler yaparak trafikte sorun yaşanmaması için yoğun çaba gösterdi.

    SÜRÜCÜLERİN ZİNCİR TAKMASINA YARDIM ETTİLER

    Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı yolu da yoğun kardan dolayı zaman zaman trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması sonrası ulaşıma açılan güzergahta jandarma ekipleri kış lastiği ve zincir uygulaması yaptı.

    Uygulamada, karlı yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler zincir lastiklerine zincir takmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de, sürücülere zincir takmalarında yardımcı oldu.

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #1

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #2

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #3

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #4

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #5

    Bolu da Jandarma ekipleri sürücülerin zincir takmasına yardım etti #6


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