Bolu'da kamyonda yüklü odunlar yola saçıldı

İHA
Bolu'da Mudurnu-Yazılar köyü yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 ABU 929 plakalı kamyonun kasasında yüklü olan odunlar yola düşmeye başladı.
YOLA SAÇILAN ODUNLAR GERİ YÜKLENDİ
Seyir halindeki kamyondan düşen onlarca odun yolda trafiği tehlikeye düşürdü.
Sürücüsünün durumu fark etmesiyle kamyon yol kenarına park edildi.
Yola saçılan odunlar nedeniyle bölgede trafik kısa süreli aksadı. Vatandaşların yardımıyla yoldan toplanan odunlar kamyona geri yüklendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış