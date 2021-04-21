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    Bolu'da karlar eriyince meralar su altında kaldı

    Kentin doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da, yağmur yağışı ve karların erimesiyle birlikte meralar sulara gömüldü.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 14:31
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    Bolu'da karlar eriyince meralar su altında kaldı

    Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktalarından olan Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki tabiat harikası Aladağlar'da, havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi.

    Yağmur yağışının da etkili olmasıyla birlikte meralar suyla kaplandı.

    AĞAÇ GÖVDELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

    1300 rakımlı bölgede ağaç gövdelerinin bir bölümünün su altına kaldığı görüldü. Minik göletleri anımsatan görüntüler, görenlerin ilgisini çekti.

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