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    Bolu'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

    Yedigöller Milli Parkı yakınlarında ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan Rasim Seyit, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 14:32
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    Bolu'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

    Bolu'da, Yedigöller'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kesim yapan orman işçisi Rasim Seyit'in üzerine kestiği ağaç devrildi.

    Durumu fark eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e bildirdi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Rasim Seyit'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
    Yapılan incelemenin ardından Rasim Seyit'in cenazesi morga kaldırıldı.

    Bolu da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü #1

    Bolu da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü #2

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