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    Bolu'da kızıl geyik heykellerini korumak için kameralı önlem alındı

    Belediye tarafından Demokrasi Meydanı'na yerleştirilen 3 kızıl geyik heykelinin, 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı. Geyiklerin yanına uyarı yazısı asıldı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 11:09
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    Bolu'da kızıl geyik heykellerini korumak için kameralı önlem alındı

    Bolu'da yapılması planlanan ayı heykelinin tepki çekmesinin ardından nisan ayında, Demokrasi Meydanı'na kızıl geyik heykelleri yerleştirildi.

    Kızıl geyik heykellerinin boynuzları, 4 kez kırıldı.

    Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu. Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı.

    KIRMASINLAR DİYE KAMERA KOYDULAR

    Demokrasi Meydanı'nda bulunan, belediyeye ait kameraların yönü, heykellere doğru çevrildi ayrıca yanlarına da 'Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı levhalar yerleştirildi.

    Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alınmış oldu.

    Kentte yaşayanlar ise kameralı önlemin faydalı olacağını söyledi.

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