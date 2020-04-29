Bolu'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

Polis ekiplerince evde kumar oynayan kişilere 1250'şer lira para cezası verilirken, evi kiralayan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Borozanlar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine hareke geçti.

Polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

1250'ŞER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Düzenlenen operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paraya el konuldu.

Kumar oynayan 3 kişiye 1250'şer lira para cezası verilirken, evi kiralayan kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı sosyal mesafe kuralını da ihlal eden 4 kişiye, 392'şer lira ceza uygulandı.