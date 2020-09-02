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    Bolu’da orman yangını

    Bolu'nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangına müdahale sürüyor.
    • İHA
    • 02.09.2020 - 23:40
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    Bolu’da orman yangını

    Bolu’nun Seben ilçesi Karca Kabak Yaylası mevkiinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

    KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

    Köylülerinde kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanın büyük bir kısmına yayıldı. Zorlu arazi şartlarından dolayı suyu biten itfaiye ekiplerinin geri dönemediği bölgede arazözler ile su takviyesi yapılıyor. Yangına müdahale sürüyor.

    Bolu’da orman yangını #1

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