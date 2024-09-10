Bolu'da orman yangını çıktı Göynük ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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İHA

Bolu'nun Göynük ilçesi Karaardıç köyü yakınlarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangını söndürmek için istenen helikopterlere gerek kalmadan, karadan müdahaleyle bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alındı.

HAVADN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevlerin etki ettiği alan ise havadan görüntülendi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)