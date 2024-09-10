İHA

Bolu'nun Göynük ilçesi Karaardıç köyü yakınlarında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangını söndürmek için istenen helikopterlere gerek kalmadan, karadan müdahaleyle bazı noktalarda yangın kısmen kontrol altına alındı.

HAVADN GÖRÜNTÜLENDİ

Alevlerin etki ettiği alan ise havadan görüntülendi. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör