Bolu'da otomobil pide dükkanına daldı

İHA
Bolu'da Stadyum Caddesi’nde Bolu Atatürk Stadyumu’nun karşısında, Stadyum Caddesi üzerinde bulunan rampadan aşağıdan inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAG 922 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca, bir pide dükkanına çarptı.
Dükkanda hasar meydana geldi
Çarpmanın etkisiyle dükkanın dış kısmında bulunan camlar kırıldı.
Araçta ve pide dükkanında maddi hasar meydana gelirken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.