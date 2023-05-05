Bolu'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü Bolu’da D-100 kara yolunda trafik ışıklarında Tofaş marka araç tıra ok gibi saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Bolu'da saat 04.30 sıralarında D-100 kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Ankara istikametinde, Samet Toprak (27) idaresindeki 06 DIN 241 plakalı otomobil önünde seyreden Mehmet Tanış yönetimindeki 63 AAN 317 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil paramparça oldu

Çarpmanın etkisiyle Samet Toprak idaresindeki otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışmış vaziyette bulunan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak tır sürücüsü Mehmet Tanış’ı gözaltına aldı. Trafik kontrollü olarak sağlandı.

İnceleme başlatıldı

Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım tekrar normale döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Köroğlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.