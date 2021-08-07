Bolu'da samanlıkta çıkan yangın ahırı kullanılmaz hale getirdi

Dörtdivan ilçesindeki ahırda samanlığın tutuşması sonucu yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Dörtdivan ilçesindeki samanlık ve ahırda beklenmeyen bir yangın meydana geldi.

Olay, Deveciler Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Gürsoy’a ait samanlıkta alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ahıra yayıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE MÜDAHALE YAPILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan itfaiyesi ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında alev alev yanan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



