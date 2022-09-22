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    Bolu'da silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı

    Bolu'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle silahlı eylemlere katılan ve silahlı fotoğrafları bulunan Irak uyruklu A.J.R.R. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • 22.09.2022 - 20:13
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 20:51
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    Bolu'da silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı

    Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yaşayan Irak uyruklu A.J.R.R.'nin DEAŞ'la bağlantısı olduğunu tespit etti.

    Ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

    Gözaltına alınan A.J.R.R., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şüphelinin DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı eylemlerde bulunduğu ve silahlı fotoğrafları olduğu öğrenildi.

    Bolu da silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı #1

    Bolu da silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı #2

    Bolu da silahlı fotoğrafları tespit edilen DEAŞ üyesi yakalandı #3


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