Bolu'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Bolu Cumhuriyet Caddesi'ndeki kaldırımda çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli çantadan kağıt çıktı.

Saat 16.00 sıralarında Bolu'nun işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede iş yerlerinin bulunduğu kaldırımdaki çöp kutusunun yanındaki paketten şüphelenen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, caddede araç ve yaya trafiğini kapatıp güvenlik şeridi çekti.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanı sevk edildi.

Fünyeyle patlatıldı

DHA'nın haberine göre, özel kıyafetli bomba imha uzmanı, yerleştirdiği fünyeyle paketi patlattı. Gürültüyle patlayan paket, tedirginliğe neden oldu. Çantanın içinde kağıt olduğu belirlendi.













