Bolu'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı
Elmalık mevkiinde kontrolden çıkan araç takla attı. Olay sonrası kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
- İHA
- 14.11.2021 - 06:20
Bolu Elmalık mevkiinde feci bir kaza gerçekleşti.
Ankara istikametine seyir halinde olan Sertaç K. idaresindeki 77 EA 134 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta buluna Ş.S., F.A. ve N.D. yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.