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    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

    Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 1 milyon dolara satmaya çalışan 7 şahıs yakalandı.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 13:41
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    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı #1

    Bolu'da, Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mengen'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilerle müşteri gibi davranarak iletişime geçti.

    7 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    7 şüpheli, Roma dönemine ait mozaik zemin parçasını 1 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler G.M., M.Y., M.Y.S, O.Ç., M.A.B, Ö.D. ve S.M. adliyeye sevk edildi.

    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı #2

    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı #3

    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı #4

    Bolu'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı #5

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