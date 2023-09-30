Bolu'da tek katlı ev alev alev yandı

İHA
Bolu merkeze bağlı Taşoluk köyünde Nazif Turan’a ait tek katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın güçlükle kontrol altına alındı
Kısa süre içerisinde ahşap olan tavanı saran alevler giderek büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)