Bolu’da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'nun Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28’i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye giden işçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Yemekten ve içme suyundan numune götürüldü

Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve içme suyundan numune alarak laboratuvara götürdü.

26 kişi taburcu edildi

İHA'da yer alan habere göre ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune alarak laboratuvara gönderdi.

Hastaneye başvuran işçilerden 26’sının tedavilerinin ardından taburcu edildi.