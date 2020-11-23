Bolu'da uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı
Bolu'da polisin durdurduğu otomobilin kadın sürücüsü Y.G.’nin çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi.
- İHA
- 23.11.2020 - 12:39
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
1 KİLO 274 GRAM ESRAR BULUNDU
Durdurulan araçta yapılan aramada 26 yaşındaki Y.G.’nin çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi.
Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin mahkemeye götürüldü.