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    Bolu'da uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı

    Bolu'da polisin durdurduğu otomobilin kadın sürücüsü Y.G.’nin çantasında 1 kilo 274 gram toz esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 12:39
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    Bolu'da uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

    1 KİLO 274 GRAM ESRAR BULUNDU

    Durdurulan araçta yapılan aramada 26 yaşındaki Y.G.’nin çantasında 1 kilo 274 gram esrar ele geçirildi.

    Y.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin mahkemeye götürüldü.

    Bolu da uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı #1

    Bolu da uyuşturucu kuryesi kadın yakalandı #2

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