Bolu'da veresiye alkol satmayınca bıçaklandı

Dörtdivan ilçesinde 3 kişi veresiye alkol satın almak istedi. Dükkan sahibi bunu kabul etmeyince kavga etmeye başladılar. Kavga sonucu iş yeri sahibi yüzünden bıçaklandı.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde dükkan sahibi veresiye alkol satmak istemeyince müşteriler ile tartışmaya başladı. Bir müddet sonra öfkeli tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Dörtdivan ilçesinde meydana geldi.

Kavgada işyeri sahibi A.A., sopayla saldırdığı şahıslar tarafından yüzünden bıçakla yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavganın sonlandırılmasıyla birlikte yaralı A.A., ilk tedavisinin ardından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.



