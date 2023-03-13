Bolu'da yakalanan dilenci, parayı ekmeğin içine sakladı

Bolu'da yakalanan bir dilenci, sıradışı bir yönteme başvurdu...
Saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde dilencilik yapan Deniz T.'yi görenler, durumu Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi.
Ekmeğin içine 400 lira sakladı
Zabıta ekipleri Deniz T.'yi dilendiği sırada yakaladı. Zabıtayı fark eden Deniz T. dilenerek topladığı paranın bir kısmını yanında bulunan ekmeğin içine gizlemeye çalıştı.
Deniz T.'nin üzerinden ve ekmeğin içinden çıkan 400 TL'ye zabıta tarafından el konuldu. Deniz T. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.