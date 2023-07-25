Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2’si ağır 14 yaralı Bolu’da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü yoldan çıkarak yeşillik ve engebeli alana girdi. Kazada yolcu otobüsünde 2’si ağır 14 kişi yaralandı.

İHA

Bolu'da sabah saatlerinde Gerede-Karabük yolunda Yunuslar mevkiinde, Karabük istikametinde seyreden Özgür S. yönetimindeki 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Kazada 14 kişi yaralandı

Yoldan çıkan yolcu otobüsü, yeşillik ve engebeli alana girdi. Engebeli arazide bir müddet ilerleyen otobüs, tali yola çarparak durabildi.

Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular, ambulanslara bindirilerek şehirdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.