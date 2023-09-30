Bolu'da zincirleme kaza: 3 yaralı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, tırdan kopan lastik nedeniyle 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde, İstanbul istikametine seyreden sürücü ve plakası belirlenemeyen tırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

5 otomobil birbirine girdi

Tırdan çıkan lastiğe aynı istikamette seyreden otomobil çarptı.

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazalarda yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kazaya neden olduğunu anlayamayan tır şoförü kilometreler sonra durduruldu. Ayrıca lastiği koptuğu için zincirleme kazaya neden olan tırı, polis ekipleri kısa süre içerisinde tespit etti.

Kazaya neden olan tır, polis ekipleri tarafından otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durduruldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)