Bolu'daki Hayrettin-i Tokadi Türbesi yumruklu sopalı kavgaya sahne oldu Bolu'da Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde, anahtarını kaybeden bir kişi ile görevli arasında başlayan gerginlik, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavga, türbeye dua etmeye gelen diğer vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

DHA

Bolu'da türbeye dua etmeye gelenler korku dolu anlar yaşadı..

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalık köyü mevkiinde bulunan Hayrettin-i Tokadi Türbesi'nde meydana gelen olayda, türbeye ziyaret için gelen bir kişi, ev ya da iş yeri anahtarını kaybedip yetkililerden yardım istedi.

Anahtarını kaybetti

Bir süre sonra ismi öğrenilemeyen kişi, türbe görevlisinin yanına gidip yeniden anahtarını sordu. Görevli, anahtar için hoparlörlerden anons yapıldığını ve bulununca haber verileceğini söyledi.

Görevliyle yaşadığı tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

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İkili arasında tartışma başladı. Tartışma, daha sonra sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer görevlilerin ve anahtarını kaybeden kişinin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü.

Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Havaya ateş açtı, vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı

Bu sırada, türbeyi ziyaret etmeye gelen bir vatandaş, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayı çıkarıp, havaya 2 el ateş açtı. Türbeyi ziyarete gelen diğer vatandaşların da müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)