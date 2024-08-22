Bolu'daki orman yangını 16 saattir devam ediyor Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını 16 saattir devam ediyor.

İHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde, söndürme çalışmalarında 16 saati geride bırakan ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLDİ

Gerede'de rüzgarın da etkisiyle zaman zaman parlayan alevlerin ilerlemesini engellemek için bölgede mücadele sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması adına karadan müdahalenin devam ettiği Gerede'ye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

BOLU VALİSİ: YANGININ YAYILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin, "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

Kılıç, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi." şeklinde konuştu.

Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor." ifadelerini kullandı.

"123 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK"

Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İNSAN KAYNAKLI"

Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.

"BU AKŞAM ZOR"

Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar." şeklinde cevapladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)