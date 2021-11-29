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    Bolu'daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü

    Kent merkezi ve ilçelerde etkisini gösteren rüzgarlar, bazı bölgelerde trafik lambaları yerinden söktü. Yaşanan gelişmelerin ardından Meteoroloji İl Müdürlüğü uyarılarda bulundu.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 23:20
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    Bolu'daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü

    Bolu’nun kent merkezi ve ilçelerinde kendini gösteren şiddetli rüzgarlar, hayatı olumsuz etkiledi.

    Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

    Bolu daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü #1

    TRAFİK LAMBALARI YERİDEN SÖKÜLDÜ

    Kent merkezinde aralıklarla şiddetini artan rüzgar sebebiyle D100 Karayolu Dağkent mevkiinde bulunan trafik lambaları yerinden söküldü. Yere devrilen trafik lambaları karayolları ekipleri tarafından toplandı.

    METEOROLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARDA BULUNDU

    Şiddetli rüzgar sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintileri de yaşandı. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda eserek il genelinde etkili olması beklenmektedir. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    Bolu'daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü VİDEO

    Bolu daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü #2

    Bolu daki şiddetli rüzgarlar direkleri yerinden söktü #3

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